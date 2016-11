Am 23. November erscheint hierzulande das Rollenspiel Pokémon Sonne & Mond . Im Video sprechen die Entwickler Junichi Masuda und Shigeru Ohmori von GameFreak über ihre favorisierten Spielelemente. So können Spieler in der Battle-Arena gegeneinander antreten, oder verschiedene Reittiere nutzen.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Gespraech