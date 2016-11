Pokémon Sonne & Mond: Unterstützt in Kämpfen offenbar kein stereoskopisches 3D - 4Players.de

@GameXplain Hey! We were told 3D only works in the Pokemon Snap-like mode. Not in battles. — Jose Otero (@jose_otero) 12. Oktober 2016

Huh, @Gamekult's preview for Sun/Moon mentions Tackle has been nerfed back down to 40 base power. Interesting — Joe Merrick (@JoeMerrick) 12. Oktober 2016

Einigen Teilnehmern von Nintendos kürzlichen Events in London und San Francisco ist offenbar aufgefallen, dass sich in den Kämpfen von Pokémon Sonne & Mond der stereoskopische 3D-Effekt nicht aktivieren ließ. GameXplain postete diese Erkenntnis auf seinem Twitter-Account und wurde vom ign-Redakteur Jose Otero folgendermaßen ergänzt: "Hey! Uns wurde erzählt, dass 3D nur im Pokémon-Snap-ähnlichen Modus funktioniert. Nicht in Kämpfen." Joe Merrick von der Pokémon-Seite serebii.net berichtet außerdem davon, das die Tackle-Attacke nur noch 40 Schadenspunkte verursacht.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Gespraech