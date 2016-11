Pokémon Sonne & Mond: Nintendo hat große Erwartungen und liefert mehr als zehn Millionen Exemplare zum Verkaufsstart aus - 4Players.de

Nintendo hat große Erwartungen an die Verkaufszahlen von Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Laut Famitsu via Kotaku sollen mehr als zehn Millionen Exemplare zum Verkaufsstart an die Händler weltweit ausgeliefert werden. Damit liegt die Auslieferungsmenge 1,5 Mal höher als bei Pokémon X und Pokémon Y. Pokemon X & Y war mit 15,64 Mio. Verkäufen das bisher erfolgreichste Spiel auf dem Nintendo 3DS überhaupt. Schon im jüngsten Geschäftsbericht hatte das Unternehmen angedeutet, dass der immense Erfolg von Pokémon GO auch das allgemeine Pokémon-Interesse gesteigert und die Verkäufe von bisherigen Pokémon-3DS-Spielen gesteigert hätte ( wir berichteten ).Pokémon Sonne und Pokémon Mond werden am 18. November 2016 in Nordamerika erscheinen. In Europa wird das Taschenmonster-Abenteuer ab dem 23. November 2016 exklusiv für Systeme der Nintendo-3DS-Familie erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Exklusive Z-Attacken der Starter-Pokmon und mehr Ultrabestien