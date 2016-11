Pokémon Sonne & Mond: Gerücht: Umsetzung für Nintendo Switch in Entwicklung; Codename: "Pokémon Stars" - 4Players.de

Eine neue Version von Pokémon Sonne und Pokémon Mond soll ebenfalls für Nintendo Switch erscheinen, dies berichtet Eurogamer auf Basis unterschiedlicher Quellen. Die besagte Umsetzung befindet sich bei Game Freak unter dem Codenamen "Pokémon Stars" in Entwicklung und soll 2017 erscheinen. Derzeit würde die Arbeit an dem Projekt allerdings ruhen, da sie sich voll und ganz auf den anstehenden Verkaufsstart von Pokémon Mond & Sonne konzentrieren würden.Es wird davon ausgegangen, dass "Pokémon Stars" den gleichen Schauplatz (Karte, Städte, Wege etc.) und den gleichen Grafik-Stil wie Pokémon Mond und Pokémon Sonne verwenden wird - allerdings mit separaten und hochauflösenden Grafiken. Auch einige neue Features und Taschenmonster seien wohl geplant. Die Pokémon aus "Stars", Sonne und Mond soll man via Pokémon Bank handeln bzw. tauschen können.Erste Hinweise auf eine mögliche Switch-Umsetzung gab es bereits im Reveal-Trailer im Februar. Dort sah man einen Designer an einem hochauflösenden Ingame-Modell von Peppeck (Pikipek) arbeiten, das allem Anschein nach für die Switch-Umsetzung vorgesehen ist und nicht für den 3DS, dies will jedenfalls Eurogamer erfahren haben.Letztes aktuelles Video: Exklusive Z-Attacken der Starter-Pokmon und mehr Ultrabestien