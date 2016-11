Pokémon Sonne & Mond: Starke Verkaufszahlen aus Japan - 4Players.de

In Japan erfreut sich Pokémon Sonne & Mond offenbar einer großen Beliebtheit, denn in den ersten drei Tagen gingen bereits 1,9 Millionen Exemplare über den Ladentisch. Das meldet Gematsu und stützt sich dabei auf Zahlen, die in der Famitsu veröffentlicht wurden. Diese beinhalten zwar den Verkauf von Download-Karten und das Doppelpack, aber keine Käufe, die direkt über den eShop vorgenommen wurden.Gleichzeitig legten in der Launch-Woche des jüngsten Pokémon-Ablegers auch die Hardwareverkaufszahlen des Nintendo 3DS deutlich zu. Lagen die Verkäufe in der Vorwoche bei 29.981 Einheiten, stieg der Absatz pünktlich zur Veröffentlichung von Sonne & Mond auf 113.987 verkaufte Exemplare an.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer