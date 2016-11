Pokémon Sonne & Mond: Bester Verkaufsstart eines Spiels in der Geschichte von Nintendo in Großbritannien - 4Players.de

Pokémon Sonne und Pokémon Mond hat in Großbritannien den bisher größten Verkaufsstart in der Geschichte von Nintendo UK hingelegt. Konkrete Zahlen liegen nicht vor, aber laut dem Marktforschungsunternehmen GfK Chart-Track (via Eurogamer ) soll sich Sonne & Mond (zusammengenommen) in der ersten Verkaufswoche besser als alle anderen Pokémon-Duos und alle anderen Spiele auf Nintendo 3DS, DS, Wii und Wii U verkauft haben. Der aktuelle Taschenmonster-Ableger hat sich am ersten Verkaufstag häufiger als Wii Fit in den ersten zwei Wochen (Jahr 2008; Hochphase der Wii) verkauft. Sonne & Mond sollen mehr als doppelt so oft wie das Vorgänger-Duo Omega Rubin Alpha Saphir im gleichen Zeitraum über die Ladentheken gegangen sein, obgleich beides Remakes von früheren Spielen waren.In den einzelnen Verkaufscharts der vergangenen Woche (inkl. Black Friday) liegen die beiden Pokémon-Spiele zwar hinter FIFA 17 und Call of Duty: Infinite Warfare (jeweils nach Preissenkungen), aber wenn beide Pokémon-Titel zusammengerechnet werden, würden sie die Pole Position locker übernehmen. Der große Erfolg wird u. a. auf die gesteigerte Marken-Aufmerksamkeit durch Pokémon GO für iOS und Android zurückgeführt, obgleich die grundlegende Hardware (Nintendo 3DS) schon viele Jahre auf dem Buckel hat und zugleich in der vergangenen Woche vielfach reduziert angeboten wurde. Vor einigen Tagen gab es auch Gerüchte, dass Pokémon Sonne & Mond unter dem Arbeitstitel " Pokémon Stars " für Nintendo Switch umgesetzt werden soll.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer