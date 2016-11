Pokémon Sonne & Mond: Kein Spiel von Nintendo verkaufte sich in Amerika schneller - 4Players.de

Auch in Amerika brechen Pokémon Sonne und Pokémon Mond alle Rekorde: Die beiden jüngsten Pokémon-Abenteuer zusammengenommen haben sich in weniger als zwei Wochen über 3,7 Millionen Mal verkauft. Keine anderen Spiele von Nintendo gingen bisher schneller über die amerikanischen Ladentheken. Damit wurde der vorherige Rekord von Pokémon X und Pokémon Y gebrochen. Insgesamt stiegen die Verkäufe von Pokémon Sonne & Mond um 85 Prozent im Vergleich zu Pokémon X & Y . In der ersten Verkaufswoche in Japan wurden ca. 1,7 Mio. Exemplare und in Europa über 1,5 Mio. Versionen (davon 368.000 in Großbritannien) abgesetzt. Basierend auf diesen Zahlen sind in Amerika, Europa und Japan somit fast sieben Millionen Exemplare im Umlauf.Bisher wurden weltweit über 280 Mio. Pokémon-Videospiele verkauft (Stand: Mai 2016; also ohne Pokémon: Sonne & Mond). Pokémon X & Y hat sich weltweit ca. 15,64 Mio. Mal verkauft. Pokémon Alpha Saphir und Pokémon Omega Rubin liegen bei 13,18 Mio.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer