ChromaGun: PS4-Umsetzung angekündigt - 4Players.de

Die Pixel Maniacs haben eine Umsetzung ihres Puzzlespiels ChromaGun für die PlayStation 4 angekündigt. Dabei hat das Team nach Angaben im PlayStation Blog nicht nur die Grafik und Beleuchtung aufgepeppt, sondern will auch Controller-Funktionen wie den Lautsprecher und die Leuchtleiste passend in den Spielverlauf einbetten.ChromaGun wirkt wie eine Mischung aus Portal und Splatoon, wenn man sich mit einer Farb-Pistole durch die Testräume rätselt. Im letzten Jahr erschien das Spiel des deutschen Studios bereits für den PC und konnte bei uns eine gute Wertung von 80% einfahren. Die PS4-Umsetzung soll laut PlayStation Store am 23. August erscheinen. Vorbesteller mit PS-Plus bekommen einen Rabatt von 20 Prozent vom eigentlichen Verkaufspreis von 14,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Steam Release Trailer