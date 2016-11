Stardew Valley: Wird in zwei Wochen auf Xbox One erscheinen - 4Players.de

Die erste Konsole, auf der Stardew Valley erscheinen wird, ist die Xbox One. Das an Harvest Moon und Animal Crossing angelehnte "Farming-RPG" wird am 14. Dezember 2016 auf der Microsoft-Konsole veröffentlicht . Wann PlayStation 4 und Wii U versorgt werden sollen, ist unklar. Unseren Test der PC-Version findet ihr hier.Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer