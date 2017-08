Stardew Valley: Multiplayer kommt Anfang 2018; Beta startet Ende 2017 - 4Players.de

Screenshot - Stardew Valley (PC) Screenshot - Stardew Valley (PC) Screenshot - Stardew Valley (PC)

Für das idyllische Bauernhofspiel Stardew Valley ist bekanntlich seit geraumer Zeit ein Mehrspieler-Modus in Arbeit. Auf der offiziellen Website hat sich der Entwickler der Erweiterung ("toxocon") mit Details gemeldet: Der Patch 1.3, der Online-Multiplayer nachreicht, soll Anfang 2018 für Windows, Mac und Linux erscheinen.Ende 2017 startet eine Beta, während der auch Entwickler anderer Mods ihre Kreationen auf die Neuerungen abstimmen können. Lokal darf man nicht miteinander ackern, online dagegen mit bis zu vier Spielern. Mechanisch soll das folgendermaßen ablaufen: Zu Beginn des Landwirtschafts-Abenteuers erscheint Robin auf der Bildfläche und fragt, ob man bis zu drei Hütten für Betriebshelfer bauen lassen möchte. Darin wohnen dann die Helfer, welche fast alles erledigen können, was der Hauptspieler auch beherrscht: Feldarbeit, Minenausflüge, Angeln, Futtersuche, das Heiraten von KI-Figuren sowie die Teilnahme an Festivals.Jeder bekommt ein eigenes Inventar. Ist einer der Gastspieler mal nicht dabei, kann auch der Hauptspieler darauf zugreifen - in Form einer Truhe in der entsprechenden Hütte. Manche Entscheidungen können nur vom Hauptspieler getroffen werden, z.B. wann die Festivals starten oder ob man sich mit dem großen Joja-Markt verbündet. Auch eine Ehe zwischen den Mitspielern soll möglich sein - inklusive darauf zugeschnittener Flirt- bzw. "Werbemethoden".15.000 Zeilen Code wurden bereits geändert. Es sei ziemlich knifflig, im Nachhinein Multiplayer in ein Spiel einzubauen, bei dem es vorher nicht berücksichtigt worden sei, so "tccoxon". Die Konsolen sollen den (großen) Patch ebenfalls bekommen, zuerst für Switch, danach folgen PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Collectors Edition