Stardew Valley: Mehrspieler-Modus kommt "etwa in einem Monat" - 4Players.de

Update on Stardew Valley multiplayer: still making good progress on fixing bugs, if all goes well it should be ready in about a month — ConcernedApe (@ConcernedApe) 10. April 2018

PC first, then switch, then both Xbox and PS4. Not exactly sure on the timetable for those. This tweet is referring to PC/Mac/Linux — ConcernedApe (@ConcernedApe) 10. April 2018

Endlich ist der Mehrspieler-Modus für Stardew Valley in Sicht: Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe hat auf seinem Twitter-Auftritt kurz und bündig verkündet, dass es in "etwa einem Monat" soweit ist. Es gebe nach wie vor gute Fortschritte beim Beseitigen von Bugs, daher kommt er zu dieser Prognose.Auf Nachfrage legt er nach, dass die PC-Version (plus jenen für Linux und Mac) als erstes bedient wird. Danach folgt die Nintendo Switch, später parallel Xbox (One) und PS4. Zu den Konsolen-Updates könne er noch keinen Zeitrahmen nennen, so Barone.Früher wurde bereits erläutert, dass man nicht miteinander ackern kann, online dagegen mit bis zu vier Spielern. Mechanisch soll das folgendermaßen ablaufen: Zu Beginn des Landwirtschafts-Abenteuers erscheint Robin auf der Bildfläche und fragt, ob man bis zu drei Hütten für Betriebshelfer bauen lassen möchte. Darin wohnen dann die Helfer, welche fast alles erledigen können, was der Hauptspieler auch beherrscht: Feldarbeit, Minenausflüge, Angeln, Futtersuche, das Heiraten von KI-Figuren sowie die Teilnahme an Festivals.Jeder bekommt ein eigenes Inventar. Ist einer der Gastspieler mal nicht dabei, kann auch der Hauptspieler darauf zugreifen - in Form einer Truhe in der entsprechenden Hütte. Manche Entscheidungen können nur vom Hauptspieler getroffen werden, z.B. wann die Festivals starten oder ob man sich mit dem großen Joja-Markt verbündet. Auch eine Ehe zwischen den Mitspielern soll möglich sein - inklusive darauf zugeschnittener Flirt- bzw. "Werbemethoden".Letztes aktuelles Video: Collectors Edition