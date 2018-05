Stardew Valley: Vita-Umsetzung hat einen Releasetermin - 4Players.de

Lange hat es gedauert, aber ConcernedApe hat endlich einen Releasetermin für die überfällige Umsetzung ihrer Lebenssimulation Stardew Valley auf PlayStation Vita bekannt gegeben: Nach Angaben auf der offiziellen Webseite erscheint das Spiel für Sonys Handheld am 22. Mai. Und auch Cross-Buy wird unterstützt. Will heißen: Besitzt man Stardew Valley bereits auf der PS4, erhält man ohne weitere Kosten die Vita-Umsetzung. Umgekehrt bekommt man auch die PS4-Version, wenn man sich zum Kauf der Handheld-Fassung entscheidet.Preislich dürfte es also keinen Unterschied zwischen beiden Versionen geben. Eigentlich liegt der Preis der PS4-Version bei 14,99 Euro, doch gibt es aktuell einen Rabatt von 40 Prozent und man erhält sie bereits für 8,99 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus können darüber hinaus weitere zehn Prozent sparen.Letztes aktuelles Video: Collectors Edition