Mirage: Arcane Warfare: Zehnminütiges Spielszenen-Video als Beta-Vorgeschmack - 4Players.de

Die Torn Banner Studios haben passend zur PAX East 2017 ein zehnminütiges Spielszenen-Video aus Mirage: Arcane Warfare veröffentlicht. Das Video soll einen Blick darauf gewähren, was die Spieler in der geschlossenen Betaphase des Multiplayer-Actionspiels erwartet - magische Fähigkeiten, überarbeitete Charakterklassen und neue Karten inklusive. Der Closed-Beta-Test soll am 27. März 2017 beginnen.Wer das Multiplayer-Kampfspiel vorbestellt, soll direkten Zugang zur Closed Beta sowie spezielle Belohnungen erhalten. Die Standard Edition wird 27,99 Euro kosten und neben der noch dieses Jahr erscheinenden Vollversion und dem Beta-Zugang ein Helmpaket namens "Bones of the Bygone" enthalten. Die Special Edition wird separat mit 36,99 Euro zu Buche schlagen und neben den Inhalten der Standard Edition auch den Original-Soundtrack, das Helmpaket "Honor Masks", ein Willkommenspaket mit Zufallsbeute, ein HD-Fan-Pack mit Desktop-Hintergründen, Werbe-Artwork und Weltkarte sowie die Complete Edition von Chivalry: Medieval Warfare umfassen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PAX East 2017