Mirage: Arcane Warfare: Startet heute in die geschlossene Beta-Phase - 4Players.de

Heute startet das Multiplayer-Actionspiel Mirage: Arcane Warfare in die geschlossene Beta für den PC. Die finale Version des Spiels wird am 23. Mai 2017 erscheinen. Vorbesteller der Vollversion erhalten sofortigen Beta-Zugang, sowie einen zusätzlichen Beta-Key für Freunde. Zusätzlich wird das Actionspiel Chivalry: Medieval Warfare am 27. und 28. März kostenlos auf Steam erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Beta-Launch-Trailer