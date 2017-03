Mirage: Arcane Warfare: Chivalry: Medieval Warfare kann kostenlos runtergeladen werden; weitere Beta-Details - 4Players.de

Sechs spielbare Charakterklassen: Von geistähnlichen Vypress Assassinen bis zu den bulligen Taurants, allesamt mit anpassbaren magischen Fähigkeiten und vielen Sprachsamples

Premiere für eine neue Charakterklasse: Der Entropist - ein frommer, korpulenter Magier auf einem fliegenden Teppich

Über zehn Karten, die im Laufe der Beta spielbar sein werden: Jede ist in verschiedenen Spielmodi inklusive Team Objective, Point Capture, Capture-the-Flag und vielen mehr spielbar.

Automatisches Matchmaking, das Spieler mit gleichen Skill Levels auswählt. Alternativ kann man auch ganz klassisch Server auswählen.

Passend zum Start der geschlossenen Beta von Mirage: Arcane Warfare haben die Torn Banner Studios bekannt gegeben, dass ihr vorheriges Spiel, Chivalry: Medieval Warfare , am 27. und 28. März 2017 kostenlos auf Steam heruntergeladen (und für immer behalten) werden kann. Des Weiteren stellen die Entwickler die Beta-Version von Mirage im folgenden Video-Walkthrough ausführlich vor. Die finale Version des Multiplayer-Actionspiels soll dann in zwei Monaten, am 23. Mai 2017, erscheinen. Die geschlossene Beta wird bis zum Release des Titels spielbar sein und eine Auswahl verschiedener Karten und Modi bieten, die während der Beta rotieren werden.Features der geschlossenen Beta:Mirage: Arcane Warfare kann ab sofort vorbestellt werden. Vorbesteller der Standard Edition und der Special Edition erhalten sofortigen Zugang zur geschlossenen Beta sowie einen Zugangs-Code für einen Freund oder eine Freundin.Letztes aktuelles Video: Beta-Walkthrough