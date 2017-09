Mirage: Arcane Warfare: Ein Tag kostenlos, danach dauerhaft reduziert erhältlich - 4Players.de

Am 6. September ab 19 Uhr wird Mirage: Arcane Warfare auf Steam einen Tag lang kostenlos zu haben sein, wie die Torn Banner Studios mitteilen . Danach soll der Preis des Multiplayer-Kampfspiels dauerhaft auf 9,99 Dollar gesenkt werden. Grund für diese Maßnahme seien die geringen Verkaufszahlen, aufgrund derer es oft schwer sei, Mitspieler zu finden.Finanziell sei man zwar gut aufgestellt und könne auch weiterhin Spiele entwickeln, aber da man nach wie vor an Mirage glaube, wolle man alles tun, um die Spielerzahlen zu steigern. Bereits im Juni hatte man versucht , mit einem Gratis-Wochenende mehr Spieler zu gewinnen.Letztes aktuelles Video: The Gladiator Update