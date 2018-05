Mirage: Arcane Warfare: Wird in der kommenden Woche eingestellt - 4Players.de

War es der Mangel an Spielern oder der offiziell genannte Grund (Probleme mit der neuen Datenschutzrichtlinie GDPR? Wie dem auch sei - Torn Banner Studios hat angekündigt , dass sein Actionspiel Mirage: Arcane Warfare am Donnerstag, 31. Mai von Steam und aus anderen Stores entfernt wird. Man habe keine andere Wahl, als das Spiel einzustellen, so ein Steam-Update. Danach könnten Spieler aber noch persönlich private oder öffentliche Server hosten, so die Nachricht:"Official servers will remain running until May 31. Players will continue to be able to host their own public or private servers after this point. Thank you for your support and for enjoying Mirage's journey up to now. We look forward to seeing you in our future titles. Our other games, Chivalry: Medieval Warfare and Chivalry: Deadliest Warrior , will not be affected."In den vergangenen 24 Stunden waren laut Steamcharts.com lediglich maximal 23 Spieler gleichzeitig online. Bereits im vergangenen Juni und September hatte man versucht, mit Gratis-Wochenenden mehr Spieler zu gewinnen.