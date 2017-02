Table Top Racing: World Tour: Bis an die Zähne bewaffnete "Micro Machines" starten im März auf Xbox One - 4Players.de

Die bewaffneten Tischfahrzeuge rasen in wenigen Wochen auch über die Xbox One, denn wie Entwickler Playrise Digital mitteilt, erscheint Table Top Racing: World Tour am 10. März auf der Microsoft-Konsole. "Wir freuen uns TTR auf Xbox One zu veröffentlichen und haben ein paar Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen", sagt Nick Burcombe ( WipEout ) über sein Spiel.Zwei wesentliche Änderungen gibt es dabei: Zum einen enthält die Umsetzung sämtliche auf PC und PlayStation 4 veröffentlichten Downloadinhalte, so dass z.B. alle Multiplayer-Spieler an den gleichen Rennen teilnehmen können, und zum anderen gibt es auf Xbox One einen Sprach-Chat.Allzu große Hoffnungen auf packende Arcade-Action können wir euch allerdings nicht machen: In unserem Test der PS4-Version erhielt Table Top Racing: World Tour mit 46 Prozent nicht gerade eine berauschende Wertung. "Fantasielose Langeweile" attestierte Michael attestierte dem Spiel im vergangenen Jahr.Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer