Mysterium: Asmodee veröffentlicht digitale Version des mörderischen Brettspiels für PC und mobile Plattformen - 4Players.de

Vor knapp einem Jahr haben wir bereits das Brettspiel Mysterium vorgestellt , ab sofort können Interessierte eine Computerspiel-Version davon für iOS, Android oder PC als Download erwerben. In dem kooperativen Titel schlüpfen die Spieler in die Rollen von Hellsehern, die anhand von Bild-Hinweisen den Mörder eines Geistes enttarnen wollen. Entwickelt wurde die App von Asmodee Digital, gemeinsam mit Playsoft. Mysterium ist für iOS und Android für 6,99 Euro und auf Steam für 9,99 Euro verfügbar. Laut offizieller Website hat das Brettspiel bereits mehrere Preise erhalten, darunter der Golden Geek Award oder der As d´Or 2016:"Weltweit wurden bereits mehr als 300.000 Stück des von den Autoren Oleksandr Nevskiy und Oleg Sidorenko erdachten und vom Verlag Libellud herausgebrachten Spiels verkauft. (...) Mysterium ist ein kooperatives Deduktionsspiel, in dem die Spieler ein Verbrechen in Warwick Manor aufklären müssen. Ein Spieler übernimmt die Rolle eines ruhelosen Geistes, der einem Team von Hellsehern den Täter zeigen will. Die anderen Spieler verkörpern dieses Team und müssen Bildkarten, die der Geist ihnen gibt, interpretieren und anhand ihrer Ideen die Schuldigen finden. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Wenn die Spieler zu lange brauchen, um die Wahrheit zu finden, schließt sich die Brücke zwischen den Welten und der gequälte Geist muss ein ganzes Jahr warten, bis er wieder mit der Welt der Sterblichen Kontakt aufnehmen kann.„Mysterium wurde aus der Liebe zum Düsteren und Beunruhigenden geboren, welches die übernatürliche Welt großartig widerspiegelt“, sagt Alexandre David, Asmodee Digital Product Manager. (...) Mit der Mysterium-App können Spieler auf der ganzen Welt gemeinsam im Multiplayer-Modus ermitteln und über einen integrierten Chat am Enträtseln der Bildkarten zusammenarbeiten. Die Spieler können auch ihre Ideen miteinander teilen und den Tipps anderer Spieler mit Hellsichtmarkern zustimmen oder sie ablehnen. In Mysterium können bis zu sieben Spieler gleichzeitig bei diesem spaßigen und mitreißenden Spiel mitmachen. Und allen, die das Herrenhaus lieber allein betreten, bietet der Story-Modus mehrere Ermittlungs-Stunden voller unerwarteter Wendungen."In der Vorstellung des Brettspiel-Originals resümierte Jörg:"Mysterium hat uns gerade in den ersten Sitzungen gut unterhalten. Die große Stärke liegt in der lebendigen Kommunikation und der malerischen Illustration: Man trifft sich mit Freunden und es entsteht sehr schnell eine angenehme Stimmung am Tisch, weil plötzlich alle über surreale Motive und Symbole diskutieren. Im Gegensatz zum Klassiker Cluedo muss man hier zwar keine knallharten Beweise ausschließen und der deduktive Anspruch hält sich in Grenzen, aber dafür grübelt man über Visionskarten, versucht den anderen zu helfen und richtig zu tippen. Das Regelwerk ist schnell verinnerlicht und man kann die Schwierigkeit in drei Stufen anpassen. Auf lange Sicht fehlt diesem Abenteuer mehr Abwechslung und Spannung, vielleicht hätte man den einsamen Geist auch noch cleverer einbinden können. Trotzdem inszeniert Mysterium für eine knappe Stunde lockere und ansehnliche Unterhaltung für die ganze Familie."