Pre-Civilization Egypt: Start der historischen Rundenstrategie auf Steam - 4Players.de

Die russischen Entwickler von Clarus Victoria haben ihre historische Rundenstrategie Pre-Civilization Egypt (vormals: Civilization Egypt) am 10. Oktober 2016 via Steam für Windows PC und Mac veröffentlicht . Der Titel sei in Zusammenarbeit mit der Russischen Akademie der Wissenschaften entstanden und soll Hunderte technologischer sowie kultureller Errungenschaften des alten Ägyptens beinhalten. Als Großwesir sei man für die Wirtschaft und Politik des Landes verantwortlich. Man müsse sich um Ressourcen kümmern, Handel treiben, Arbeiter zuweisen, allerlei Bauvorhaben realisieren sowie Verhandlungen mit Nachbarstämmen und -ländern führen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer