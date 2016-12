Block'hood: Early-Access-Update "Populate" mit Einwohner-Bedürfnissen - 4Players.de

Inhabitants demands

Dynamic event system for weather and state effects

Inhabitants inspection

Inhabitants desires; Likes and dislikes

Inhabitants tracker

Blocks available to build helper - UI

Biomes with unique flora and fauna

Over 60 Inhabitants implemented

Load game fix (bug fix)

Delete agents fix (bug fix)

Shortcut: "B" - recenter camera

Für die Early-Access-Version von Block'hood ist das Update "Populate" veröffentlicht worden. Nach der Update-Installation werden die Einwohner im Nachbarschafts-Simulator über eigene Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen verfügen. Außerdem kommt ein dynamisches System für Wettereffekte ins Spiel.Letztes aktuelles Video: Populate UpdateNew Features:New Content:"Block'hood geht einen neuen Weg und versteht sich als 'Nachbarschafts-Simulator', in dem Spieler ihr eigenes Wohnviertel mit all seinen Eigenheiten und Herausforderungen bauen, pflegen und verwalten. (...) Das Spiel setzt dabei auf Nachhaltigkeit beim Bau und ein Verständnis über die richtige Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das Spiel erzählt die Geschichte der Ökologie und fördert das Verständnis für den Bedarf von zusätzlichen Ressourcen - mit denen man neue Blöcke, Konfigurationen und Kombinationen für neue und noch lebhaftere Nachbarschaften ins Leben ruft. Während der Erschaffung muss man also bereits umsichtig planen - damit ein Ende der Ressourcen nicht zum Verfall der Blöcke und der ganzen Nachbarschaft führt."