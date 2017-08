The Sinking City: Von Lovecraft inspiriertes Ermittlungsspiel in einer offenen Welt in den 20er-Jahren - 4Players.de

Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC) Screenshot - The Sinking City (PC)

Bigben Interactive setzt die Partnerschaft mit Frogwares ( Sherlock Holmes: Crimes & Punishments Das Testament des Sherlock Holmes ) fort und wird zum Publisher/Distributor von The Sinking City . Das Spiel befindet sich derzeit in Produktion und erscheint 2018 für PC und Konsolen.The Sinking City ist ein von H.P. Lovecraft inspiriertes Abenteuer bzw. Ermittlungsspiel, das in der fiktiven Stadt Oakmont, Massachusetts, in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts spielt. Die Stadt ist eine offene Welt, in der Wahnsinn und Verfall regieren. Stück für Stück wird sie von einer (unbegreiflichen) übernatürlichen Macht verschluckt und stellt die Spieler vor die Aufgabe, herauszufinden, was mit ihr und dem Verstand ihrer Bewohner geschieht."The Sinking City ist unser bisher größtes Projekt. Seit unserem ersten Sherlock-Holmes-Titel haben wir unseren Designstil ständig weiterentwickelt, was uns zu unserem neuesten Abenteuer führte", so Wael Amr, CEO von Frogwares. "Mit unserer Sherlock Holmes-Serie sind wir wirtschaftlich erfolgreich und haben gute Kritiken erhalten. The Sinking City wird dieses Erbe weiterführen - es ist wesentlich größer und ambitionierter. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft und die gute Zusammenarbeit mit Bigben.""Auch wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit Frogwares an einem so umfassenden und fesselnden Projekt wie The Sinking City fortzusetzen. Lovecrafts Vorstellungskraft war eine gewaltige Quelle der Inspiration für Autoren und Kreative des 20. Jahrhunderts - und ist es bis heute. Für die Entwicklung einer offenen Welt, in der Ermittlung, Action und Abenteuer in einer Stadt zwischen Wahnsinn und Horror miteinander verschmelzen, bedarf es eines erfahrenen Kreativteams, das sein Talent und sein Herzblut so vollständig einbringt, wie es hier geschieht. Diesen Titel sollten sich Abenteuer-Fans auf der ganzen Welt vormerken", so Benoit Clerc, Director of Video Games bei Bigben.Letztes aktuelles Video: Update 1 - The City is Coming to SurfaceKonzeptgrafiken