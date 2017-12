Im dritten Teil des Entwicklertagebuchs zu The Sinking City geben Bigben Interactive und Frogwares tiefere Einblicke in den kreativen Prozesses der Entwicklung und die Inspirationen, die zur Gestaltung von Oakmont (Schauplatz des Spiels) geführt haben.Im Video widmet sich Wael Amr, CEO von Frogwares, der Vision des Studios für Oakmont. Er erläutert, wie sie die Stadt und ihre Umgebung zu einem Abenteuerschauplatz gemacht haben. In der Welt müssen die Spieler Entscheidungen treffen und prüfen, ob ihre Erlebnisse realer oder übernatürlicher Natur sind. "Um Oakmont so realistisch und gruselig wie möglich zu gestalten, verarbeiteten Architektin und Städteplanerin Katerina Frolova sowie Aleksey Yurkin (Levelgrafiker), Inspirationen von Gebäuden und Baustilen von der Ostküste der Vereinigten Staaten", heißt es weiter.The Sinking City ist ein in den 1920er-Jahren angesiedeltes Abenteuer in einer offenen Spielwelt, die von den Arbeiten des amerikanischen Autors H.P. Lovecraft inspiriert ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Privatdetektivs, der in Oakmont, Massachusetts eintrifft - einer Stadt, die unter einer nie dagewesenen Flutkatastrophe übernatürlichen Ursprungs leidet. Sie müssen herausfinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner übernommen hat. The Sinking City befindet sich derzeit in der Entwicklung und erscheint 2018 für PC und Konsolen.Letztes aktuelles Video: Update 3 - Oakmont Behind The Curtain