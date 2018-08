Die Entwickler von The Sinking City führen im folgenden Video über 12 Minuten durch das Horror-Adventure, das am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Neben der offenen Welt, gibt es Eindrücke zu Aufträgen, Recherche des Protagonisten und den kuriosen Charakteren.Letztes aktuelles Video: Walkthrough-Spielszenen