The Sinking City: Ermittlungsabenteuer auf Ende Juni verschoben - 4Players.de

Die Veröffentlichung von The Sinking City ist verschoben worden. Das storylastige Ermittlungsspiel wird am 27. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Bisher war der 21. März 2019 vorgesehen. Die Entwickler (Frogwares) wollen den mit "anderen Spielen" überladenen Monat März aus dem Weg gehen und lieber noch mehr Zeit in die Verbesserung und das Feintuning des Spiels stecken.Unser großes, zweiteiliges Interview über das Geschichtenerzählen in einer offenen Spielwelt, die subtile Inszenierung von Horror und die Ermittlungstechniken ohne Händchenhalten und Wegpunktmarkierungen wird am kommenden Samstag und Sonntag veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: New Release DateZum Spiel selbst heißt es auf der offiziellen Website: "The Sinking City ist ein storyreiches, offenes Ermittlungsspiel in einer offenen Welt, inspiriert vom Universum des H.P. Lovecraft. Die halb überflutete Stadt Oakmont befindet sich in den Fängen übernatürlicher Mächte. Du bist ein Privatdetektiv und musst herausfinden, von was die Stadt und ihre Bewohner besessen sind."