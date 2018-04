Beacon: Sci-Fi-Shooter erscheint noch in diesem Monat als "First Access" - 4Players.de

Vier Level (von sechs)

Sechs Wettertypen

75 Items (von mehr als 100)

50 Waffen (von mehr als 75)

50 Mutationen oder DNA Upgrades (von mehr als 75)

25 Gegnertypen (von mehr als 35)

Vier Champion Gegner Mods (von mehr als acht)

Einen Bosskampf (von mehr als sechs)

Mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung nähert sich der prozedural generierte Sci-Fi-Shooter Beacon in kleinen Schritten der Veröffentlichung: Wie das Team von Monothetic nach Angaben von PC Gamer verkündet, erscheint das Spiel am 30. April für PC in einer Early Access Version. Zunächst gibt es allerdings lediglich 1000 Keys über die Plattform Itch.io zum Preis von knapp 20 Dollar. Sollte die Nachfrage größer sein als erwartet, wird man aber weitere Codes nachreichen. Der "First Access" bietet folgende Inhalte:Entscheidet man sich zum Kauf, erhält man neben dem frühen Zugang auch einen Steam-Code, sobald die finale Version von Beacon veröffentlicht wird. Der First Access soll alle vier bis sechs Wochen durch große Inhalts-Updates erweitert werden.Letztes aktuelles Video: Beyond Human