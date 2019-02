Beacon: Zweistick-Shooter erscheint Ende Februar im Early Access - 4Players.de

Nach dem "First Access" vor knapp einem Jahr geht der Zweistick-Shooter Beacon am 27. Februar 2019 in Steams Early Access: Das hat Entwickler Monothetic in seinem Steam-Blog verkündet. Die Handlung spielt nach einem Absturz auf einer fremdartigen Alienwelt, auf der man die namensgebende Bake finden soll, um Hilfe für die Rettung herbeizurufen.Je weiter der Spieler in den SciFi-Arealen fortschreitet, desto mehr Waffen und Gegenstände wird er finden. Dennoch ist der Tod unausweichlich. Bei jedem prozedural generiertem Anlauf soll man jedoch die vorher gesammelten DNA-Proben, welche die Gegner hinterlassen, dafür nutzen, um Charakterwerte zu verändern und möglicherweise spielverändernde Mutationen auszulösen.