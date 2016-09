Battlerite: Erfolgreicher Early-Access-Start; Ausblick auf die Zukunft - 4Players.de

Nach dem Early-Access-Start und der Eroberung der Pole Position der Steam-Charts haben die Entwickler verraten , wie der Team-Arenabrawler in den nächsten Wochen und Monaten erweitert werden soll. Demnach soll Battlerite im (späten) Oktober mit zwei weiteren Champions, einer Nacht-Variante der Blackstone-Arena, weiteren legendären Waffen und kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten erweitert werden. Auch Balance-Anpassungen und weitere Verbesserungen sind geplant. Auf lange Sicht soll das Ranking-System umgestaltet und der Championfortschritt (mehr Levels, Optionen und Belohnungen) ausgebaut werden. Neue Champions sollen laufend hinzugefügt.Battlerite ist der geistige Nachfolger von Bloodline Champions , das ebenfalls von den Stunlock Studios entwickelt wurde. Das Spiel ist ein Team-Arenabrawler mit Spieler-gegen-Spieler-Fokus (PvP) aus der Draufsicht-Perspektive (Top-Down). Geboten werden 2-gegen-2- und 3-gegen-3-Kämpfe. "Beteilige dich an schneller und intensiver Action, indem du die Kontrolle über einen von mehreren Champions übernimmst, von denen jeder seine eigenen speziellen Fähigkeiten besitzt. Weiche Kugeln aus und führe gewaltige, ultimative Attacken mit Hilfe des auf WASD-Bewegung & Cursor basierenden Zielsystems aus. Es geht um Skill-Shots, Timing und Reaktion", heißt es vom Hersteller. Die Matches sollen ungefähr zwischen zehn und 15 Minuten dauern.Die derzeit verfügbare Early-Access-Version (Preis: 19,99 Euro; 17,99 Euro mit Rabatt) bietet die folgenden Features: "Das Spiel ist vollständig spielbar, hat eine Liste an Champions mit guter Balance, ein rundenbasiertes Fortschrittsystem und eine Liste an Arenen, in denen du kämpfen kannst. Außerdem bietet es eine solide Menüoberfläche mit einer Reihe von Funktionen wie Matchmaking, Gruppenchats, Freundeslisten, Profilzusammenfassungen, Championfortschritt und ein Questsystem. Es gibt ein vollständiges Tutorial, Übungsmodus und die Option, entweder gegen die KI oder andere Spieler in einer 2v2- oder 3v3-Umgebung anzutreten. Wenn du nach Anpassungen strebst gibt es eine beachtliche Anzahl an Ziergegenständen, die freigeschalten werden können, indem du spielst und Fortschritt auf deinem Account machst. All dies behältst du für immer."Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer