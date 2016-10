Battlerite: Early-Access-Update: Zwei Champions, Halloween-Event und Matchmaking-Anpassungen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Battlerite ist das Update 0.8 veröffentlicht worden. Mit dem Patch kommen die beiden neuen Champions "Jumong - The Beast Hunter" und "Ruh Kaan - The Crypt Warden" ins Spiel. Neue legendäre Waffen und Reittiere, die Nacht-Variante der "Blackstone Arena" und das Halloween-Event werden ebenfalls hinzugefügt. Darüber hinaus nehmen die Entwickler einige Anpassungen am Matchmaking-System (Unterteilung in Standard bzw. Unranked und Ranked) und den Fähigkeiten der Champions vor ( Change-Log ).