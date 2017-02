Battlerite: Champion Raigon vorgestellt - 4Players.de

Die Mouse 1 Skills der Fernkämpfer bekommen mehr Aufmerksamkeit und Änderungen im Bereich Schaden, Bewegunsgeschwindigkeit, Ausführungszeit der Fähigkeiten und die Abklingzeiten bzw Aufladungen dieser.Die Nahkämpfer werden bezüglich der Mouse 1 Fähigkeiten erstmal nicht verändert, es wird aber auch hier geschaut ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt.Der Patch der jetzt am 14. Februar erscheinen sollte ( Wurde wegen technischen Problemen auf den 15. Februar, also Mittwoch, verschoben ) wurde aufgeteilt in 2 Teilpatches! Der eine halt am 15. mit neuem Held, der Einführung der Season 2 mit neuen Ranking-System und Matchmaking Anpassungen und neuem Mount für hochrangige Spieler, während der etwas größere andere Teil dann am 28. Februar erscheint, der die größten Balanceänderungen und Veränderungen der M1 Fähigkeiten der Fernkämpfer mit sich bringt.Die Entwickler Stunlock Studios haben sich zu diesem Split entschieden, da dazwischen nen größeres E-Sport Event stattfindet! :=) BeyondTheSummit hat sich dazu bereit erklärt dieses über Twitch zu casten und es gibt nen Preispool von 10.000 $! Es können sowohl EU Teams und US Teams gegeneiander antreten. Gespielt wird im 3v3 Modus.Anmeldungen sind noch bis zum 17. Februar offen und das Event nennt sich: "Enter the Arena"Link zur Anmeldung: https://smash.gg/tournament/enter-the-arena PS: Battlerite hat wirklich jede Menge Potenzial und ich hoffe die Entwickler gehen den richtigen Weg, woraufhin dem Spiel zum F2P-Release dieses Jahr viel Erfolg gegönnt sei!^^