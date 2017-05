Battlerite: Season 3 und die Karte "Dragon Garden" stehen an - 4Players.de

Zusammen mit dem Start von "Season 3" wird morgen (2. Mai) die Karte "Dragon Garden" bei Battlerite eingeführt. Die bisher größte Karte - vor allem für den 3-gegen-3-Modus - wird für alle Spieler (kostenlos) zur Verfügung. Ein entsprechendes Turnier (BattleRekt: The Proving Grounds) wird ebenfalls stattfinden.Das Arena-Actionspiel von den Stunlock Studios befindet sich noch der Early-Access-Phase . Die Entwickler beschreiben ihren spirituellen Nachfolger von Bloodline Champions folgendermaßen: "Battlerite ist ein PvP-Teamarenabrawler (...) Erlebe die einzigartige Kombination aus einem Top-Down-Shooter und einem rasanten Kampfspiel. Nimm teil an hart umkämpften, adrenalingefüllten 2v2- und 3v3-Kämpfen. Beteilige dich an schneller und intensiver Action, indem du die Kontrolle über einen von mehreren Champions übernimmst, von denen jeder seine eigenen speziellen Fähigkeiten besitzt. Weiche Kugeln aus und führe gewaltige, ultimative Attacken mit Hilfe des auf WASD-Bewegung & Cursor basierenden Zielsystems aus. Es geht um Skill-Shots, Timing und Reaktion."Letztes aktuelles Video: Neue Karte Dragon Garden