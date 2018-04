Battlerite: Anmeldephase für die Pro League - 4Players.de

Twitch, Stunlock Studios und Nexon haben die Battlerite Pro League angekündigt - eine offizielle und kompetitive Esport-Liga des PvP-Arena-Brawlers.In der ersten Saison treffen die besten Spieler aus Europa, Nordamerika, Südamerika und Korea aufeinander. Die ersten Spiele der Battlerite Pro League beginnen am 12. April. Die Anmeldungsphase läuft bereits. Jedes Team kämpft um den ersten Platz und einen Teil des 80.000 Dollar umfassenden Preispools - einschließlich eines LAN-Finale-Preisgeldes von 25.000 Dollar. Twitch ist der exklusive Live-Streaming-Partner für die Liga. Die ersten drei Saisons werden auf twitch.tv/battlerite übertragen, während Nexon die Produktion und den Vertrieb für die Liga in Korea übernimmt.Die offenen, regionalen Qualifikationsspiele der Battlerite Pro League beginnen nächste Woche. Die Regionen werden aus jeweils acht Teams bestehen, die sich über einen Zeitraum von fünf Wochen miteinander messen, um zu ermitteln, welche Teams in der nächste Saison spielen, welche Teams absteigen und welche zwei Teams es zum LAN-Finale schaffen, um ihre Region zu repräsentieren. Teams von drei Battlerite-Spielern können sich bis zum 11. April für die Qualifikation hier anmelden . Für jede Region gibt es vier Qualifikationsturniere mit zwei Teams pro Tag, aus denen sich die acht Vertreter jeder Region zusammensetzen."Seit der Veröffentlichung von Battlerite ist unsere Community unglaublich gewachsen und gereift. Es war an der Zeit, den besten Spielern eine Plattform zu bieten, über die sie beweisen können, aus welchem Holz sie geschnitzt sind", sagt Alexander Hermansson von Stunlock Studios. "Die gemeinsam mit Twitch und Nexon initiierte Battlerite Pro League bietet nicht nur unterhaltsame Live-Übertragungen. Wir bringen mit der Liga auch alle Feinheiten des Spiels einem neuen Publikum, neuen Spielern sowie Esport-Fans aus vielen verschiedenen Ecken der Welt näher."Beschreibung des Herstellers: "Battlerite​ ​is​t ein​ Free-to-play ​PvP-Arena-​Brawler​ und der geistige Nachfolger von (...)​ ​Bloodline Champions. Die Spieler erleben schnelle und intensive Action mit hochkompetitiven, rasanten 2v2- und 3v3-Kämpfen in einer lebendigen Umgebung. Sie kontrollieren einen von 22 Champions, die sich entweder auf Nahkampf, Support oder Fernkampf spezialisiert haben. Es geht um Geschicklichkeit, Timing und Reaktionsgeschwindigkeit, wenn die Spieler Projektilen ausweichen und mit intuitiver WASD-Bewegung und Cursor-basierten Zielen Attacken ausführen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer