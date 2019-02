Battlerite: Battle Pass, Royale Free-to-play und "The Big Patch" - 4Players.de

Die Stunlock Studios haben große Pläne für den 19. Februar 2019. An diesem Tag wird Battlerite Royale kostenlos spielbar werden. Zudem wird die erste Battle Pass Season in Battlerite und Battlerite Royale starten. Den Battle Pass (wie bei PUBG oder Fortnite) gibt es in einer kostenlosen und einer Premium Version für 9,49 Euro oder 950 Gems/Diamonds. Mit dem Battle Pass, der sich wie gewohnt aufstufen lässt, können diverse Ingame-Items (XP-Buff, Währung), Haustiere, Champion-Kosmetik und ein Reittier freigeschaltet werden. Details zu den Inhalten findet ihr hier Außerdem soll am 19. Februar "The Big Patch" erscheinen. Mit dem Update wird die Arena überarbeitet und das Bewegungstempo aller Charaktere erhöht, während die Lebenspunkte aller Champions gesenkt werden. Durch die Stärkung des Tempos sollen die Bewegungen auf der Karte wichtiger werden und die Champions nicht mehr so abhängig von ihren Cooldowns sein. Außerdem sollen die strategischen Wahlmöglichkeiten der Spieler gestärkt werden. Weitere Details findet ihr in diesem Blog-Beitrag Letztes aktuelles Video: Battle Pass is coming