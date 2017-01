Urban Empire: Kalypso Media veröffentlicht "City Ruler" rund um Städtebau und politische Machtspielchen - 4Players.de

Kalypso Media Digital hat das von Reborn Games entwickelte Urban Empire bei Steam für 44,99 Euro veröffentlicht. Das Spiel soll keine typische Städtebau-Simulation sein, sondern möchte "City Building" mit politischer Planung und technischem sowie gesellschaftlichem Fortschritt über mehrere Epochen kombinieren. Die ersten Nutzerreviews auf der digitalen Vertriebsplattform fallen "Ausgeglichen" aus: 63 Prozent von 427 Nutzer-Reviews sind positiv. Es beklagen sich einige Spieler über Bugs und Performance-Einbrüche, während andere Spieler wiederum gar keine Probleme haben. Einigen Spielern ist die gebotene Simulation zu oberflächlich, andere Nutzer hingegen sind zufrieden mit der gebotenen Spieltiefe."Urban Empire bietet eine einzigartige Mischung aus politischem Handeln und City Building. Das hat es so noch nicht gegeben. Die zentrale Fragestellung lautet: Was würde man selbst wohl besser machen als Bürgermeister der eigenen Stadt? Vermutlich vieles, aber eine Stadt zu verwalten, erfordert einiges mehr, als nur ein paar Straßen und Häuser zu bauen. Für Urban Empire hat Kalypso Media den Begriff City Ruler geprägt, denn es ist keine typische Städtebau-Simulation. (...) Die Geschichte der eigenen Dynastie beginnt am Anfang des industriellen Zeitalters. Der Aufbau einer Infrastruktur, die Planung der Stadt, politische Debatten, Bestechung, Erpressung und die Wahl zwischen Demokratie und Unterwerfung - es liegt allein bei den Spielern! 200 Jahre gesellschaftlicher Wandel: politische Machtspiele, globale Ereignisse und bahnbrechende Erfindungen."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart