Poly Bridge: Rätselspiel und Brückenbau-Simulator erscheint auch für Switch - 4Players.de

Dry Cactus wird den Brückenbau-Simulator Poly Bridge auch auf Switch veröffentlichen. Es soll in der "Weihnachtszeit 2017" konsolenexklusiv für die Nintendo-Konsole erscheinen. Seine Brückenbau-Fähigkeiten wird man in einer über 100 Levels umfassenden Kampagne oder im Sandbox-Modus unter Beweis stellen können - stellenweise mit ziemlich kreativen oder komplexen Bauteilen."Entfessele deine Kreativität als Ingenieur in einem fesselnden neuen Brückenbau-Simulator mit allem Drum und Dran. Genieße viele Stunden voller physik-basierter Puzzles in der Kampagne und wage dich dann an die Sandbox, um deine eigenen Brückendesigns und Puzzles zu entwerfen." Poly Bridge ist bisher auf PC erschienen.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer Pax West