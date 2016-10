Book of Demons: Early-Access-Update erhöht Schwierigkeitsgrad; Demo verfügbar - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Book of Demons ist das erste große Update veröffentlicht worden ( Change-Log ). Die Entwickler wollen vor allem die Herausforderung im Endgame-Bereich erhöht haben. So sind manche Bossgener nun immun gegen bestimmte Karten, was es erforderlich machen soll, seine Karten an die jeweilige Situation anzupassen. Des Weiterem kommt mit dem "Daredevil-Modus" eine Hardcore-Variante mit Permadeath ins Spiel. Unentschlossene können sich außerdem eine Demo bei Steam oder bei den Entwicklern runterladen.Book of Demons setzt bei der Charakterverwaltung auf ein Kartensystem, das Gegenstände, Zauber und Fertigkeiten vereint. Die Einzelspielerkampagne soll drei Charakterklassen, über 60 Gegnerarten, zufallsgenerierte Dungeons und jede Menge Humor bieten. Visuell wird Papierschnitt-Charaktere und -Objekte à la Paper Mario gesetzt. Spielerisch wird Diablo als Inspirationsquelle genannt.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer