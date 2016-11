Shadow Tactics: Blades of the Shogun: Demo verfügbar; Collector's Edition angekündigt - 4Players.de

Eine spielbare Demo von Shadow Tactics: Blades of the Shogun steht auf Steam und GOG zum Download bereit. Zwei Missionen des Echtzeit-Taktikspiels (à la Commandos) können ausprobiert werden. Auch alle fünf Charaktere sollen verfügbar sein. Die Vollversion wird 13 Missionen (25 Stunden Spielzeit laut Hersteller) umfassen und am 06. Dezember 2016 für PC, Mac und Linux erscheinen. 2017 wird das Spiel für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Shadow Tactics: Blades of the Shogun wird ebenfalls als Collector's Edition erhältlich sein (69,99 Euro). Die besagte Edition enthält neben dem Spiel ein Artbook mit Strategy-Guide, einen Shadow-Tactics-Fächer, Shadow-Tactics-Essstäbchen, einen Shuriken-Schlüsselanhänger mit Prägung, ein Wendeposter, eine Stoffkarte von Japan mit den Einsatzorten der Kämpfer, fünf Charakter-Spielkarten sowie fünf Artwork-Postkarten und eine nummerierte Signaturkarte.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer