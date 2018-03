Shadow Tactics: Blades of the Shogun: PC: Performance-Patch reduziert Speicher- und Ladezeiten - 4Players.de

Wichtige Performance-Verbesserungen

Verringerte Speicher- und Ladezeiten

Verringerte Missionsladezeiten

Kleinere Bugfixes

Für die PC-Version von Shadow Tactics: Blades of the Shogun ist das knapp 2 GB große Update auf Version 2.2 erschienen. Der Patch ist zunächst auf Steam und später auch via GOG.com verfügbar. Der Patch optimiert die Performance und verringert Speicher- sowie Ladezeiten.Patch 2.2 beinhaltet die folgenden Änderungen:Die Entwickler schreiben: "Wir freuen uns sehr, endlich unseren neuesten Shadow Tactics Patch v2.2 mit einer spürbaren Verbesserung der Ladezeiten und einigen anderen Fixes rauszubringen. Und diesmal wirklich. Ein ganz großes Dankeschön geht dabei an unsere Steam Community, die uns beim Testen des Patches geholfen hat, bevor wir ihn auf den Rest der Welt losgelassen haben. Wir lieben euch. Echt. Und nein, es gibt keine DLCs. Die Gesamt-Patchgröße beträgt etwa 2 GB. Der Patch wird ebenfalls auf GOG erscheinen, leider aber mit einer kleinen Verzögerung. Wir haben außerdem auch die Demo-Version mit diesem Patch versehen (derzeit nur für PC upgedated, noch nicht für Mac & Linux), das wäre also eine gute Gelegenheit Shadow Tactics nochmal euren Freunden zu empfehlen - mal wieder."Letztes aktuelles Video: PS4-Spielszenen-Trailer