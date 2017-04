Mages of Mystralia: Kickstarter-Kampagne läuft gut - 4Players.de

Bildquelle: Kickstarter

Die Mitte März gestartete Kickstarter-Kampagne zu Mages of Mystralia von Borealys Games läuft bisher ausgesprochen gut. Der Zielbetrag von 25.000 Kanadischen Dollar wurde bereits nach 16 Stunden erreicht und danach ein Zusatzziel nach dem anderen geknackt. Aktuell haben über 3.100 Unterstützer knapp 130.000 Dollar zugesagt. Die Kampagne läuft noch zehn Tage und das nächste Zusatzziel liegt bei 150.000 Dollar:In die Entwicklung des als Mischung aus Zelda und Harry Potter beschriebenen Action-Adventure sind u. a. Ed Greenwood (Autor von Dungeons & Dragons: Vergessene Reiche) und Shota Nakama ( VGO Final Fantasy 15 Soundtrack) eingebunden. Erscheinen soll Mages of Mystralia voraussichtlich im Juni 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC ( Steam ).Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2016 PC Gaming Show 2016