Mosaic: First-Person-Horrorspiel wird ebenfalls für PlayStation 4 erscheinen - 4Players.de

Das First-Person-Horrorspiels Mosaic wird ebenfalls für PlayStation 4 erscheinen. Bisher hatten es die Entwickler Krillbite ( Among the Sleep ) nur für PC, Mac und Linux angekündigt. Im PlayStation.Blog heißt es dazu: "Mit Mosaic haben wir uns für ein anderes Genre als bei unserem vorherigen Werk entschieden. Es behält einen ähnlichen Charakter bei und wir haben auch der Atmosphäre und der Geschichte wieder viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber diesmal haben wir (es ist tatsächlich etwas schwierig, es auf ein Genre festzulegen) so etwas wie ein 'Point-and-Click'-Abenteuer kreiert. Mosaic handelt von einer Person, die ein trostloses und monotones Leben in einer kalten, systematisch aufgebauten Stadt führt. Jeder Tag sieht gleich aus, fühlt sich gleich an und ihr habt nichts, was eurem Leben einen Sinn verleiht - bis eines Tages merkwürdige Dinge um euch herum geschehen und sich alles verändert." Das Spiel soll auf der kommenden PlayStation Experience (3. und 4. Dezember) vorgestellt werden. Ende 2017 soll Mosaic veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer