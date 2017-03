Ape Out: Primatenflucht: Ein Affe bricht aus und vermöbelt die Wärter - 4Players.de

Der unabhängige Entwickler Gabe Cuzzillo und Devolver Digital haben Ape Out angekündigt. Das Spiel erscheint im Sommer für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen. Eine Demo ("playable trailer") steht bei Steam zur Verfügung. "Ape Out ist ein sehr intensives und überaus farbenfroh gestaltetes Smash'em-up über Primatenflucht, rhythmische Gewalt und frenetischen Jazz", schreibt der Publisher. Auf der Flucht kann der Affe seine Gegner bzw. seine fiesen Fänger verprügeln oder als Waffen/Schilde auf seinem zufällig generierten Weg zur Freiheit benutzen."Schon als kleiner Junge war es eines meiner Hobbies, Zootiere heimlich freizulassen und sie dann dabei zu beobachten, wie sie wild werden und ihre Wärter auf die heftigste Art und Weise töten", erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker. "Ape Out fängt diesen kindlichen Sinn für Wunder in einer sehr tiefen und aussagekräftigen Weise ein."Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer