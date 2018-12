Ape Out: Superaffen mit Superwaffen wüten ab Februar auf PC und Switch - 4Players.de

Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC) Screenshot - Ape Out (PC)

Gabe Cuzzillo und Devolver Digital werden die affige Topdown-Action Ape Out am 7. Februar 2019 für Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Das Spiel "wird mit dem Sound von Matt Boch unterlegt und setzt auf die Designs von Bennett Foddy - heraus kommt Ape Out, ein wildes und intensives Smash'em-Up, voll mit rhythmischer Gewalt und frenetischen Jazz. Spieler bauen einen hoffentlich unaufhaltsamen Schwung auf und benutzen die fiesen Fänger als Waffen und Schilde, um jeden auf dem - zufällig generierten - Weg zur Freiheit zu vernichten", so die Macher. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer