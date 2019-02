Ape Out: Primatenflucht verschiebt sich auf Ende Februar - 4Players.de

Devolver Digital hat die Veröffentlichung von Ape Out von dem 7. Februar auf den 28. Februar 2019 verschoben. Die Verschiebung betrifft PC und Switch.Der Publisher schreibt in gewohnter Leichtigkeit in seiner Pressemitteilung: "Entgegen allem, was frühere Pressemeldungen behauptet haben könnten, schlägt Ape Out nun am 28. Februar seine Launch-Fäuste mit Wucht Richtung Nintendo Switch und PC. Die Entwickler Gabe Cuzzillo, Matt Boch und Bennett Foddy forderten, dass alle Ape-Out-Enthusiasten 60 butterweiche Bilder in jeder glorreichen Sekunde des Spiels erhalten - und Devolver Digital war ziemlich hilflos in dem Unterfangen, diesen Wahnsinn zu stoppen. Verbraucher auf der ganzen Welt können ihre Wertschätzung für diese gute, altmodische Verzögerung zeigen, indem sie das Spiel auf Nintendo Switch vorbestellen, um blinde Loyalität für eine hohe Framerate zu beweisen."Ape Out ist ein wildes Smash'em-Up über Primatenflucht, rhythmische Gewalt und frenetischen Jazz (inkl. dynamischem Musiksystem). "Spieler bauen dabei ein unaufhaltsames Momentum auf und verwenden Sie ihre fiesen Fänger als Waffen und Schilde, um alles und alle auf dem zufällig generierten Weg zur Freiheit zu vernichten", so die Macher.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer 2