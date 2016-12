Werewolves Within: Wer entlarvt die Werwölfe beim VR-Spieleabend? - 4Players.de

Ubisoft hat Werewolves Within für Oculus Rift, PlayStation VR und HTC Vive veröffentlicht. Der Multiplayer-VR-Titel ist auf allen drei Plattformen übergreifend spielbar. Es soll an klassische Gesellschaftsspiele mit verdeckten Rollen erinnern.Werwölfe verstecken sich unter den Bürgern der kleinen mittelalterlichen Stadt Galgenstein. Die Spieler versammeln sich um ein Lagerfeuer, um gemeinsam die Werwölfe in ihrer Mitte zu entlarven. Ubisoft erklärt weiter: "In dem für fünf bis acht Teilnehmer entwickelten Werewolves Within müssen die Spieler immer auf der Hut sein, da sie sich ununterbrochen gegenseitig befragen und das persönliche Urteilsvermögen jedes einzelnen auf die Probe gestellt wird. Die Spieler müssen die Fähigkeiten und das Wissen um ihre geheime Rolle sowie den Ratgeber mit wichtigen Hinweisen nutzen, um schließlich bei der Abstimmung auf den richtigen Werwolf zu tippen. Egal ob man einen wachsamen Dörfler, einen hinterhältigen Werwolf oder eine der anderen Spezialrollen verkörpert, kein Spiel gleicht dem anderen. Dank Red Storms einzigartiger Technologie für VR-Avatare, die auf Tonfallanalyse und emphatischen Emotionen basierende Animationen bietet, erfasst Werewolves Within das reale Handeln des Spielers sowie seine Körpersprache und stellt sie über seinen Charakter im Spiel dar. Außerdem ermöglicht Werewolves Within eine Vielzahl natürlicher Gesten, die das gemeinschaftliche Erleben weiter verstärken."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart