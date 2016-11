Tyranny: Begleiter, Zauber-Erstellung, Reputation und Kampf im Video - 4Players.de

In der nächsten Woche, am 10. November 2016, wird Tyranny von Obsidian Entertainment und Paradox Interactive für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Einen Blick auf das klassische Rollenspiel, das durchaus an Pillars of Eternity erinnert, erlaubt das folgende Video. Im dritten und letzten Teil der besagten Entwickler-Tagebuchreihe geht es um das Spieldesign. Angerissen werden die Themen Begleiter, Zauber-Erstellung, Reputation und Kampf. Weitere Details zu den Zaubersprüchen, den legendären Waffen und den Dungeons findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch 3 Gameplay and Mechanics