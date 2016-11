Tyranny: Obsidian verspricht tägliche Belohnung nach Anlegen eines Paradox-Kontos und Online-Spieler - 4Players.de

Healing Potion (Fine) - 50% HP Healing Potion (Superior) - 100% HP

Potion of Revival - brings a fallen party member back from KO

Cairn's Leaf - +4 Armor, +20% Endurance defense

Oldwater - +10 Arcane Armor, +20% Magic defense

Potion of Elemental Barrier - +10 Shock/Fire/Frost Armor, +50 Defense vs. Paralyzed/Burning/Frozen

Dire Remedy - 120-pt Stasis Shield, +4% Max Health

Potion of Heroes - +2 to all Attributes

Scarlet Poison - Poisons enemies on Crit

Fatiguing Toxin - Weakens enemies on Crit

Potion of Invisibility

Skycap - +10 Lore, +10 Magic Skills, +4 Wits

Obsidian Entertainment möchte Spieler seines Fantasy-Rollenspiels belohnen, die ein Konto bei Publisher Paradox Interactive eingerichtet haben und mit einer Onlineverbindung durch die Spielwelt streifen. Darauf weist PC Game r hin, weil auf der Spieleseite bei Steam kein Wort über diese Möglichkeit verloren, sondern erst im Rahmen eines FAQs aufgegriffen wird. Man bekommt per Zufall diverse Tränke und andere Verbrauchsgegenstände als Belohnung dafür, wenn man sich an mehreren Tagen in Folge mit seinem Konto einloggt und online spielt. Dazu gehören laut FAQ:Spieler nehmen das Konzept mit gemischten Gefühlen auf: So befürchten einige von ihnen in Reddit-Forum , dass mit solchen Geschenken die Balance aus den Fugen geraten könnte. Wobei man selbstverständlich nicht dazu gezwungen wird, sie auch einzusetzen. Andere sind skeptisch und glauben, dass solche Boni in Zukunft nur noch kostenpflichtig angeboten werden könnten, falls sie jetzt schon so gut angenommen werden sollten. Die Erstellung eines Paradox-Kontos ist bisher kostenlos.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer