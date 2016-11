Skylar & Plux: Adventure on Clover Island: Das erste Level des 3D-Plattformers im Video - 4Players.de

Das erste Level bzw. das Tutorial von Skylar & Plux: Adventure on Clover Island stellen Right Nice Games (Entwickler) und Grip Digital (Publisher) im folgenden Video näher vor. Das an Jak & Dexter erinnernde 3D-Jump-&-Run aus der Verfolgerperspektive wird im ersten Quartal (Januar bis März 2017) für PC , PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Im Spiel steuert man die Heldin Skylar, die einen Anzug trägt, der von der Firma CRT entwickelt wurde. Mit dem Anzug kann sie per Jetpack einen Doppelsprung ausführen, dank des mechanischen Arms Dinge greifen oder Feinde zermalmen. Skylar & Plux: Adventure on Clover Island folgt den Abenteuern zweier Helden, die CRT davon abhalten wollen, ihre Heimat zu erobern und in eine Einöde zu verwandeln.Letztes aktuelles Video: Tutorial