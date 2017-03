Skylar & Plux: Adventure on Clover Island: Termin des 3D-Jump-&-Runs steht fest - 4Players.de

Grip Digital (Publisher) und Right Nice Games (Entwickler) werden Skylar & Plux: Adventure on Clover Island am 19. Mai 2017 zum Preis von 14,99 Euro auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. In dem nostalgischen 3D-Plattformer muss Skylar Lynxe zusammen mit ihrem Sidekick (Plux Owlsley) gegen den Schurken CRT antreten und verhindern, dass er ihre neu gefundene Heimat in ein finsteres Ödland verwandelt. Die Spieler verschlägt es im Laufe der Geschichte an tropische Strände, in Vulkanhöhlen, auf verschneite Bergspitzen und in die Wüste von Clover Island. Dabei müssen sie sich einer Armee von CRTs Schergen entgegenstellen und können nach Upgrades suchen, um die Fähigkeiten zu verbessern.

Grip Digital (Publisher) und Right Nice Games (Entwickler) werden Skylar & Plux: Adventure on Clover Island am 19. Mai 2017 zum Preis von 14,99 Euro auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. In dem nostalgischen 3D-Plattformer muss Skylar Lynxe zusammen mit ihrem Sidekick (Plux Owlsley) gegen den Schurken CRT antreten und verhindern, dass er ihre neu gefundene Heimat in ein finsteres Ödland verwandelt. Die Spieler verschlägt es im Laufe der Geschichte an tropische Strände, in Vulkanhöhlen, auf verschneite Bergspitzen und in die Wüste von Clover Island. Dabei müssen sie sich einer Armee von CRTs Schergen entgegenstellen und können nach Upgrades suchen, um die Fähigkeiten zu verbessern.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer