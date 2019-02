Phoenix Point: Alien-Invasion des XCOM-Erfinders auf September 2019 verschoben - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Phoenix Point ist erneut verschoben worden. Das Strategiespiel rund um eine Alien-Invasion wird nicht im Juni 2019 erscheinen, sondern erst im September 2019.Julian Gollop (Erfinder des ursprünglichen XCOM und CEO von Snapshot Games) hebt in seiner Videobotschaft hervor, dass das Spiel vor dem Release fertig sein wird ("Content Complete"), die Verschiebung ihnen aber zusätzliche Zeit geben wird, das Spielgeschehen viel umfangreicher testen und verfeinern zu können - auch wenn die Verschiebung einige Fans sicher enttäuschen dürfte.Phoenix Point ist ein Taktikspiel, in dem man - wie beim X-COM-Klassiker und der Neuauflage von Firaxis - gegen eine Alienbedrohung auf der Erde kämpft, die durch ein Virus freigesetzt wurde. Im Jahr 2057 haben die Außerirdischen die Menschheit stark dezimiert. Die letzten Menschen leben in vereinzelten Enklaven und hoffen auf die Rettung durch das Phoenix Project. Ungefähr 80 bis 90 Prozent der Spielzeit soll man in den taktischen Schlachten verbringen, die rundenbasiert ablaufen werden.Letztes aktuelles Video: Release Update