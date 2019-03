Phoenix Point: Ein Jahr exklusiv im Epic Games Store; Deal soll Weiterentwicklung sicherstellen - 4Players.de

Auch Phoenix Point wird im ersten Jahr exklusiv im Epic Games Store auf PC und Mac erscheinen. Julian Gollop, Creative Director des Spiels und CEO von Snapshot Games, erklärte in einer Stellungnahme , dass sie einen Vertrag mit Epic Games unterzeichnet hätten. Dieser Deal, der als "Game Changer" bezeichnet wird, würde sicherstellen, dass sie Phoenix Point in den kommenden Jahren aktualisieren und erweitern können. Die Alien-Invasion des XCOM-Erfinders kann im Epic Games Store für 39,99 Euro vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist kürzlich auf September 2019 verschoben worden.Diejenigen, die das Spiel bereits via Crowdfunding bei Fig unterstützt oder es vorbestellt haben, sollen als Dankeschön sämtliche kostenpflichtige Download-Erweiterungen, die im ersten Jahr nach dem Verkaufsstart erscheinen werden, kostenlos erhalten. Spieler, die mit dieser Entscheidung nicht zufrieden sind, können eine Rückerstattung anfordern . Morgen um 20 Uhr soll eine offene Fragerunde bei Reddit stattfinden.Letztes aktuelles Video: Epic Games Store Announcement